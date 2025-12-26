「with MUSIC」は終了日本テレビとフジテレビが来年4月から1時間の大型報道番組をスタートさせる。日テレは土曜午後10時から、フジは同5時から。ともにTBSの情報番組「情報7daysニュースキャスター」（同10時）、同報道番組「報道特集」（同5時半）との対決となる。有働由美子氏（56）がMCの音楽番組「with MUSIC」（同10時）は視聴率が低迷したまま終了する。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真をみ