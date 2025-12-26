帝国データバンクは２６日、２０２６年１〜４月に値上げされる飲食料品が計３５９３品目に上ると発表した。前年の同時期に発表した見通し（６１２１品目）からは約４割減ったものの、来春にかけて値上げが持続的に続くとみられる。国内の主要食品メーカー１９５社の動向を集計した。分野別では、マヨネーズやドレッシングなどの「調味料」が１６０３品目と最も多く４割超を占め、冷凍食品などの「加工食品」が９４７品目、「酒