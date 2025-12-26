お笑いコンビ、さらば青春の光の森田哲矢（44）が25日放送のフジテレビ系「池上彰＆加藤浩次昭和100年SP決定的映像！心に刻まれた100人」（午後6時30分）に出演。自身の働き方を反省した。番組では昭和100年の日本人の価値観の変化を折れ線グラフで紹介。日本人が人生で何を最重要視していたかを表したもので、1970〜80年代は「仕事」がトップ。現在は「自分らしさ」が1位で「仕事」は最下位だった。それを見た森田は「恥ずかしく