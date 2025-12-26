お笑いコンビ・ヤーレンズの出井隼之介（38）が25日深夜に放送されたテレビ東京「真空レンズ」（木曜深夜1・30）に出演。21日に行われた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」を振り返った。3年連続決勝進出となったヤーレンズ。出井は「我々も抜群のくじ運で」とファーストラウンド1組目で登場。結果は、843点で5位だった。昨年、一昨年は令和ロマンがトップバッターで王者に。出井も優勝を期待したが「トップバッター