お笑い芸人おいでやす小田（47）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。肋骨を骨折していたことを明かした。小田は「喘息でなかなか咳が止まらないなと思っていたら、まさかの肋骨疲労骨折してました！」と報告。「というわけで、少しの間仕事お休みさせてもらうことになりました〜」と当面の間、休養することを伝えた上で「元気になったらすぐ復活します！」とつづった。小田はTBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）の金曜レ