トレックス・セミコンダクターが大幅高で５日続伸している。米投資運用会社カナメ・キャピタルが２５日の取引終了後に関東財務局へ提出した変更報告書で、株式保有比率がこれまでの１２．４６％から１３．４９％に上昇したことが判明しており、思惑視した買いが集まっている。報告義務発生日は１２月１８日。保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと」としている。 出所：MINKABU PRESS