午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０４６、値下がり銘柄数は４５３、変わらずは９９銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位にその他製品、証券・商品、情報・通信、鉄鋼など。値下がりで目立つのは非鉄金属、ガラス・土石、空運など。 出所：MINKABU PRESS