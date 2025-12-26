ビタミンDを摂りすぎるとどうなる？メディカルドック監修医がビタミンDの一日の摂取量・毎日ビタミンDを5000IU摂取するとどうなるかな・効果などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「ビタミンDを摂りすぎる」と現れる症状はご存知ですか？管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：鈴木 友美（管理栄養士）現在、子育てをしながら在宅での仕事や活