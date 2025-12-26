東北地方では、強い冬型の気圧配置の影響により、大荒れや大しけとなる所がある見込みです。２６日夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒し、２６日昼過ぎから２７日昼前にかけて、大雪に注意・警戒してください。 【画像】東北・全国の天気 ［気象概況］低気圧が千島近海を発達しながら北へ進んでいます。日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、東北地方の上空約５５００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込