17年ぶりのJ１復帰を果たしたジェフユナイテッド千葉は12月26日、2025シーズンは10番を背負った横山暁之が、来季はJ２を戦う横浜FCへ完全移籍することを発表した。28歳MFは千葉の公式サイトでコメントを発表。「ジェフユナイテッド市原・千葉に関わる全ての皆様、J１昇格おめでとうございます！！」とまずは祝福し、以下のように続ける。「最高のスタジアムの雰囲気を作ってくれたサポーターのおかげで、僕たちはあんなにもア