庄内では、強い冬型の気圧配置の影響により、大荒れや大しけとなるでしょう。２６日夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒してください。また、山形県では、２６日夕方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】山形・全国の天気 ［気象概況］低気圧が千島近海を発達しながら北へ進んでいます。日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、東北地方の上空約５５００メートルには、氷点下３