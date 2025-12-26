海外のサッカーメディア『Squawka』が発表した北中米ワールドカップの優勝オッズに、韓国の媒体が反応している。同メディアは、出場が決定している42か国と、プレーオフ組22か国の計64か国のオッズを発表。日本は101倍（１ドル賭ければ101ドル）で16番目、韓国は501倍で34番目だった。これを受けて、韓国のメディア『スターニュース』は「韓国は34位、グループAで３番目。日本は16位だ」と見出しを打ち、次のように報じた。