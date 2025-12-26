先日、横浜FCとの契約満了が発表されたユーリ・ララが、母国復帰に近づいているようだ。このブラジル人MFは、2023年にブラジルのヴァスコ・ダ・ガマから横浜FCに加入し、３年目を迎えた今季はJ１で32試合に出場。攻守において存在感を発揮し、主力としてプレーしたものの、チームはJ２に降格した。ブラジルメディア『Globo』によると、そんなユーリ・ララの獲得に向けてブラジル１部のミラソウが動いているという。「交渉が