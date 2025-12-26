「雨の日も傘を差してはいけない」「ヒゲを伸ばしてはいけない」。自衛隊には、一般市民にとっては厳しすぎる“鬼ルール”が存在する。中でも、陸上自衛隊が最近になって強化した服装規定は、現役自衛官すら「正直疑問に思いますね」と戸惑うレベルの厳しさだ。その実態を、防衛省OBが詳しく解説する。（安全保障ジャーナリスト、セキュリティーコンサルタント吉永ケンジ）※本記事は【前後編の前編】です。「口笛を吹いてはいけ