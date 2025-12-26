『CINEMA SQUARE』の公式Xが更新され、最新号『CINEMA SQUARE』vol.157（2026年1月5日発売）の表紙を、Snow Manの目黒蓮が飾ることが明らかになった。あわせて表紙ビジュアルも公開され、その洗練された佇まいに注目が集まっている。 【画像】目黒蓮『CINEMA SQUARE』表紙ビジュアル／目黒蓮の端正な顔立ちが際立つブラックコーデ ■穏やかな笑みを浮かべながらこちらを見つめる目黒蓮 公開された表紙では、前髪を自然に