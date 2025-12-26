今年８月に大阪・道頓堀で消防隊員２人が亡くなったビル火災で、不燃材料ではない屋外看板や複数のエアコン室外機が急速な延焼拡大の要因になっていたことが分かりました。（大阪市消防局担当者）「殉職の２人に哀悼の意を表します」２５日、大阪市消防局は、道頓堀で起きたビル火災に関する中間報告書を公表しました。今年８月、ビル２棟が焼けた火災では、消火活動にあたっていた消防隊員２人が死亡しました。報告書によ