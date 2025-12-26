大阪・関西万博の会場で運行していたＥＶバスの一部がブレーキが利かなくなる恐れがあるとしてリコール対象になっていたことが分かりました。大阪メトロによりますと、万博会場などで運行していたＥＶバス１７４台のうち３５台が、ブレーキが利かなくなる恐れがあるとして、１１月、バスの輸入販売元である福岡県北九州市の会社からリコール対象になっていたということです。国土交通省によりますと、運行事業者から「不具合