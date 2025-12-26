今年１月から、市内全域で路上喫煙が禁止となった大阪市。条例施行から来月で１年になるのを前に、路上喫煙の実態についての調査報告書を公表しました。２５日に公表された報告書によりますと、大阪市全体での路上喫煙率（＝全通行者数のうち路上喫煙者数）は、今年度の調査で０．１５％で、条例施行前の昨年度調査０．２４％から、約４割（０．０９％）減少しました。報告書は喫煙所の整備をはじめとする分煙環境の充実を図