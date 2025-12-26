厚生労働省の部会は医療制度の維持に向け、医療費負担の見直しを議論してきました。25日の部会では、医師が処方する薬のうち市販薬と成分などがほぼ同じ「OTC類似薬」について、患者に追加負担を求めることを了承。負担はどれだけ増えるのでしょうか？そこで今回の#みんなのギモンでは、「身近なあの薬も負担増に？」をテーマに解説します。■追加負担を検討中の約1100品目山粼誠アナウンサー「増え続ける医療費への対策の1