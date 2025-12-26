陰りのない美しさは、クリスマスの夜にも際立った。「大和証券Mリーグ2025-26」12月25日の第1試合に出場したEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が、ホワイトクリスマスを意識してか、シルバーのリボンを髪につけて登場。ファンから「眼福」「舞HiME」と喜びの声があがった。【映像】奇跡の44歳 亜樹のかわいいリボン姿（別カット）10代からプロ雀士として活躍する亜樹だが、11月で44歳に。プロ雀士の中でも、中堅からベテランへと