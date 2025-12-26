Image: AGERU_GENSEN こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。凍てつくホームから、暖房の効いた電車内へ。冬は極端な温度環境との付き合い方が問われます。そんな現代のワークスタイルに必要なのは、極地探検用の分厚いギアではなく、シーンに合わせて快適さを保てるスマートな1着かもしれません。今回ご紹介するのは、都市生活に馴染むシンプルな見