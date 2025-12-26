私は１９７８年秋の東京六大学野球リーグ優勝を置き土産に早大監督を退任させていただきました。早大監督を務めながら「西武ライオンズ球場」の建設計画に参画。多忙ながらも充実していました。そして私の次の役目は社会人野球のプリンスホテルを立ち上げるというミッションです。その昔、ベーブ・ルースやルー・ゲーリッグが来日して日本にもプロ野球をつくろうという機運になった頃、東京六大学野球が盛んでした。プロ野球は