1.肛門腺がたまっている 猫のお尻歩きで最も多い原因が「肛門腺の貯留」です。 肛門腺とは、肛門の左右にある小さな分泌腺のことで、マーキングなどに使われる独特のにおいを放つ分泌液が溜まっています。肥満、高齢、分泌液の粘度の増加、運動不足などの条件が重なると分泌液が出にくくなることで肛門嚢にたくさんたまってしまうのです。 通常は排泄の際に便とともに少しずつ外に出されるものですが、過剰に溜ま