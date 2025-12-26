最新テクノロジーとアナログを融合させた進化系アクションジャッキー・チェン（71）主演のアクション映画『シャドウズ・エッジ』が12月12日から日本で公開になり人気を呼んでいる。ジャッキー演じる現役を退いていた伝説の刑事が、マカオを舞台に捜査陣を翻弄する謎のサイバー犯罪集団の捜査のために現場に復帰。若手刑事たちとチームを組み、「追跡」と呼ばれる捜査術を駆使して、犯罪集団を追い詰めていくというストーリーだ。年