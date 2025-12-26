百貨店やコンビニ、スーパーなどで販売されるおせちが、今期は高騰しています。現在販売中の平均価格は2万9千98円（税込み）。前年より1千54円、3.8％の値上げで、値上げ幅が1千円を超えるのは3年ぶりといいます（帝国データバンク）。値上げの要因は、箱などの包装資材や配送費、人件費なども軒並み上昇しているうえ、なにより大きいのは原材料費の高騰です。特にイクラは、秋鮭の記録的な不漁などで27％の値上がり。また、輸入品