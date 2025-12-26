高松南警察署 2025年11月、無免許と酒気帯び運転の疑いで逮捕され、高松南警察署に留置されていた男性が26日未明、搬送先の病院で死亡しました。 死亡したのは、11月18日に無免許運転と酒気帯び運転の疑いで逮捕され、高松南警察署に留置されていた50代の男性です。 警察によりますと25日午後9時ごろ、男性が留置施設のトイレで倒れているのが見つかりました。男性は病院に救急搬送されましたが、26日午前3時23分に死亡