JR西日本 JR西日本は、降雪・積雪のため12月26日、岡山エリアで一部列車の運転を取り止めています。 26日午前9時30分現在の運転状況は下記の通りです。 ◆岡山エリア 〈伯備線〉 ・新見駅～米子駅間始発列車から運転を取り止めています。 〈因美線〉 ・智頭～美作加茂駅間始発列車から運転を取り止めています。 ・津山駅～美作加茂駅間以下の列車の運転を取り止めます。 津山駅（15時14分