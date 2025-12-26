本田圭佑が4人制サッカー「4v4」の全国大会に登場した来年6月に開幕する北中米共催ワールドカップ（W杯）について、元日本代表MF本田圭佑は「W杯は思った以上に難しい」として、自身の経験談をもとに森保一監督が率いる日本代表の躍進に必要なことを語った。自身が考案した4人制サッカー「4v4」の全国大会「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au」が12月25日に開催され、U-10とU-12の2つのカテゴリーの優勝を決める大会が行われ