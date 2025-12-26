食楽web ●JR東京駅・東京駅一番街にある東京ギフトパレットで、年末年始に向けた新春限定スイーツの販売がスタートします。 東京ギフトパレットで、来年（2026年）の干支「午（うま）」に因んだものや、縁起物をデザインに取り入れたものなど、年末年始の帰省時やお世話になった方への挨拶で持っていきたい魅力的なスイーツが続々と登場中です。 バラエティに富んだラインナップの中から、ギフトとして最適