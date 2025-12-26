昨年、今年のＪＢＣレディスクラシックを連覇したアンモシエラ（牝４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ブリックスアンドモルタル）が現役を引退することが１２月２５日までに分かった。近日中に競走馬登録を抹消する予定。馬主である広尾サラブレッド倶楽部が明らかにした。前走のＪＢＣレディスクラシック後、放牧に出されていたが、左前脚のトウ側手根骨遠位の骨折と第３手根骨の軟骨損傷が判明した。復帰には全治９か月以上を要す