nana’s green teaに、冬の定番「豚汁」メニューとして「Pork Miso Soup」が登場。国産野菜×北海道産豚肉×ひかり味噌を使った、あったか冬ごはんを味わえます！ nana’s green tea「Pork Miso Soup」 販売期間：2026年1月6日（火）〜4月2日（木）※なくなり次第終了※ドリンクセット対象メニュー 抹茶・日本茶をテーマとするカフェブランド「nana’s green tea」から、毎年好評の冬の定番「豚汁」メニュー