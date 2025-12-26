茨城・水戸市で23日、ひき逃げの疑いで男が逮捕された。男は複数の車に次々と衝突し、事故では重傷者も出ている。警察は容疑者が車をその場に放置し、徒歩で逃げたとみて調べている。多重事故後に逃走か…男を逮捕茨城・水戸警察署で25日朝に撮影されたのは、頭に包帯ネットをつけた男だ。男はひき逃げの疑いで逮捕された、刈屋洸樹容疑者（20）だ。水戸市の交差点で23日、7台を巻き込む事故が発生していた。取材に対し目撃者は、