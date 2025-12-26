今年のＭ−１グランプリで、１点差でファイナルに進めなかった真空ジェシカが２５日、テレビ東京「真空レンズ」で、ガクのアドリブについて「あれがなければ」と残念がった。番組冒頭、Ｍ−１を振り返った真空ジェシカとヤーレンズ。４位の真空ジェシカと５位のヤーレンズはわずか１点差。４位の真空ジェシカと３位のドンテコルテも１点差だった。真空ジェシカ・川北茂澄は「ガクのいいアドリブも出ましたからね」と言いだし