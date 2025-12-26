人に慣れていない「シャーシャー猫」だけを集めた譲渡会「最強の保護猫譲渡会」が、2025年11月24日に東京・目白で開催された。受け入れる側にも覚悟と経験が求められるこの譲渡会には、「この子たちにこそ幸せになってほしい」と願う、深い愛情を持つ来場者が集まった。普段は光の当たりにくい猫たちが小さなサインを発し、それを見逃さない“最強の飼い主”と出会う…その静かで温かな現場を取材した。“最強の飼い主”との真剣な