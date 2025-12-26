「ごみ清掃芸人」としても活動するお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「しげんのびんの日によく茶碗や陶器が出されることがありますがほとんどの地域が燃えないごみ」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「しげん（資源）のびんの日によく茶碗や陶器が出されることがありますが、ほとんどの地域が燃えないごみ、もしくは陶