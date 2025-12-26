さいたま市で女子大学生を車内に連れ込んで性的暴行を加えた疑いで53歳の男が逮捕されました。会社員の菅野順也容疑者（53）は12月12日、さいたま市内の駐車場に駐車中の車内で20代の女子大学生に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、菅野容疑者は女子大学生に「元気？大丈夫ですか？」などと声をかけて30分以上にわたってつきまとったうえ、車で自宅まで送り届けると装って犯行に及んだということです。菅野