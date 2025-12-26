GOOD GOODS ISSEY MIYAKEは、2026年1月5日（月）に新シリーズ「FRAME（フレーム）」を発売します。「FRAME」は、その名の通り“骨組み”をデザインの起点とした、新たなバッグシリーズです。建築物のように自立する佇まいと、ユニークな折り畳み構造を併せ持ち、使う人の所作や収納の在り方に新しい視点をもたらします。© ISSEY MIYAKE INC.シリーズの特徴は、フレーム構造と柔らかな生地を組み合わせることで生まれる立体的