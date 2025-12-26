2026 Spring Collection exhibition 「Innocent Chaos」-無垢なる混沌- このシーズン、私たちは「思春期の少女」が持つ二面性に焦点を当てます。ピコットレースやフリルなど、可憐で無垢な装飾に加え、あえて施されたダメージ加工やグランジなディテールで、天真爛漫さの裏にある攻撃性や毒気を表現。「かわいらしさ」と「危うさ」、「憧れ」と「反抗心」が同居するような、**心がまだ定まらない、感情