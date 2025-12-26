テクノロジーレビューサイトのStorageReviewが円周率を314兆桁まで計算して世界記録を更新しました。StorageReviewは計算に用いたマシンの詳細も公開しており、計算速度や電力効率の面でも飛躍的な進歩を遂げたとアピールしています。StorageReview Sets New Pi Record: 314 Trillion Digits on a Dell PowerEdge R7725 - StorageReview.comhttps://www.storagereview.com/review/storagereview-sets-new-pi-record-314-trillion-d