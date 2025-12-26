乳児を適切に保護せず、心肺停止の状態にしたとして逮捕された30代の母親について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。 今月22日付で不起訴処分となったのは、熊本市北区に住む会社員の女性（34）です。 女性は、今月11日の夜から12日の朝にかけて、乳児の息子にミルクを与えず、気温が低い場所に一緒に居続けるなど、適切に保護しなかったとして、今月13日に保護責任者遺棄の疑いで逮捕されました。女性は逮捕当時、