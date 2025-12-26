Ｊ２大宮が、Ｊ１岡山からＭＦ加藤聖を獲得することが２６日までに、決定的になった。近くクラブから正式発表される見通し。加藤は横浜ＦＭから岡山に移籍を果たした今季、左ウィングバックとしてリーグ戦２５試合に出場。３アシストと、Ｊ１初となるシーズンを戦った岡山の残留に貢献した。年代別日本代表にも選出されてきた、パリ五輪世代の２４歳。プロデビューを飾った長崎も含め、４クラブ目の新天地でさらなる成長を遂げ