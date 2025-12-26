気象台は、午前10時47分に、暴風雪警報を石狩市、当別町、新篠津村に発表しました。またなだれ注意報を札幌市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・