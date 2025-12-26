マネーフォワードは12月25日、「マネーフォワード クラウド経費」において、AIエージェント「経費申請サポートエージェント」を一部ユーザー向けに提供開始すると発表した。同エージェントは、経費精算時の申請不備や差し戻しを削減し、申請内容の確認作業にかかる負担を軽減することで、申請者と承認者双方における経費精算業務を効率化するという。「経費申請サポートエージェント」を提供する背景経費精算業務では、月に1〜2回