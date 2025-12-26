東方神起が、本日（12月26日）デビュー22周年を迎えた。【写真】東方神起、日本の人気俳優と仲良し3SHOT2003年12月26日にデビューし、長きにわたってK-POPを代表するアーティストとして愛されてきた東方神起は、2025年も有意義な成果を収め、その存在感をさらに確かなものにした。日本の公演市場で打ち立てた驚異的な記録から、ユンホとチャンミンそれぞれの魅力が光ったソロ活動まで、デビュー22周年を記念し、今年を彩った彼らの