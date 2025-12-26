２４日、敦煌市中心部にある観光名所・敦煌夜市に設置されたランタン。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌12月26日】中国甘粛省敦煌市ではこのところ、元旦から始まる敦煌ランタンフェスティバルに向け、ランタンの制作や設置作業が急ピッチで進められている。冬から春にかけての文化観光コンテンツを充実させ、夜間経済の消費活性化を図る狙いだ。31日に点灯式が行われ、26年1月1日から3月31日まで敦煌夜市で一般向けに