お笑いコンビ・真空ジェシカの川北茂澄（36）とガク（35）が25日深夜に放送されたテレビ東京「真空レンズ」（木曜深夜1・30）に出演。21日に行われた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」を振り返った。ファーストラウンドで真空ジェシカは844点で4位。3位のドンデコルテとは1点差だった。川北が「ガクのいいアドリブも出た」と振ると、ガクは「悪いアドリブ！凄くいらないアドリブを出したんだよ。見事にあそこだけいら