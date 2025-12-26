生活に不可欠な物資の輸入が滞らないよう対策を協議する関係閣僚会議で発言する木原官房長官（手前から2人目）＝26日午前、首相官邸政府は26日、液化天然ガス（LNG）や小麦など生活に不可欠な物資の輸入が滞らないよう対策を協議する関係閣僚会議を初めて開いた。日本はエネルギーや食料の多くを輸入に頼り、海外で有事が発生すれば供給が止まる恐れがあるため、サプライチェーン（供給網）の多様化や備蓄など確保策を検討し、来