モデルで俳優の土屋アンナ（41）が24日、Instagramを更新。ステージ4のすい臓がんで闘病していた67歳の母が亡くなったことを報告した。【映像】土屋アンナ、若かりし頃の親子ショット母・土屋眞弓さんはマネージャーとしてアンナを支えてきたが、2024年6月、ステージ4のすい臓がんで1年半の余命宣告を受けていた。闘病を続けるなか、2025年9月に放送されたABEMAの『ダマってられない女たち シーズン2』に出演。家族で海に行く