昭和の少年たちが、スーパーの入り口や駄菓子屋の前で熱狂したあの「ガンケシ」が、令和の世に帰ってきます。バンダイベンダー事業部のガシャポン商品案内アカウント「ガシャポン駒形屋（仮）」は12月25日、新商品「機動戦士ガンダム ガシャポン戦士ZERO 01」の発売を発表しました。公開されたビジュアルは、なんとあの頃のままの「2頭身」。初めて見るはずなのに、既視感しかない……！【その他の画像・さらに詳しい元の記