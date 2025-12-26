クリスマスの26日、三重県南伊勢町では、一人暮らしの高齢者にクリスマスケーキがプレゼントされました。南伊勢町宿浦地区では、毎年この時期、地区に住む一人暮らしの高齢者を元気づけようとクリスマスケーキのプレゼントを行っています。この取り組みは、町内で小売店を営んでいる田岡正廣さんが中心となり地区の役員や地元の小学生などが行っているものです。この日は一人暮らしをしている高齢者80人にサンタの衣装を身に着けた